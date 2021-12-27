Американский политолог: Байден не справляется с защитой США в космосе

По мнению политолога, просчеты Джо Байдена привели к тому, что США потеряли лидерство в космической сфере Фото: REUTERS

Нынешний президент США Джо Байден не справляется с защитой Соединенных Штатов в космосе, и это может стать «поводом для начала мировой войны», заявил американский политический обозреватель Гордон Чанг в комментарии для издания Daily Express.

По его словам, глава Белого дома не предпринимает никаких действий, чтобы «ослабить» конкурентов Вашингтона в этой области. Эксперт утверждает, что Россия и Китай видят, что «администрация Байдена не справляется с задачей защиты не только США, но и международной системы», поэтому теперь у двух сотрудничающих в космической сфере стран есть возможность «делать, что хотят».

«Один из первых признаков начала войны: вытеснение США», - отмечает Гордон Чанг.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее командующий Космическими силами США генерал-майор Джон Реймонд заявил, что постоянно развивающиеся возможности России и Китая в космическом пространстве вызывают у него серьезные опасения. Ранее он неоднократно говорил, что считает Россию «соперником» США в космосе.