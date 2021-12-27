Новый «Человек-Паук» стал первым с начала пандемии фильмом, сборы которого превысили миллиард долларов

Кадр из фильма «Человек-паук: Нет пути домой»

Новый «Человек-Паук» стал первым с начала пандемии фильмом, собравшим в мировом прокате более миллиарда долларов, сообщает журнал The Hollywood Reporter.

По данным издания, картина «Человек-паук: Нет пути домой» (Spider-Man: No Way Home) за первые же выходные после премьеры в США собрала в американском прокате 260 миллионов долларов. А спустя всего одиннадцать дней с начала показа ленты в кинотеатрах сборы продолжения истории о человеке-пауке в Штатах составили 406 миллионов долларов, во всех остальных странах мира – 922 миллиона долларов.

Таким образом, фантастический боевик режиссера Джона Уотса стал самом кассовым фильмом в 2021 году и первым, сборы которого превысили миллиард долларов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, лента «Человек-паук: Нет пути домой» вышла в прокат 16 декабря. Съемки нового фильма проходили в Нью-Йорке и Атланте с октября 2020 года по март 2021-го.

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