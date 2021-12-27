Постпред Крыма считает, что провокаций со стороны Украины или стран Запада можно ждать в любое время

Вице-премьер правительства Крыма, постоянный представитель региона при президенте России Георгий Мурадов. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Провокаций со стороны Украины или стран Запада можно ждать в любое время, считает вице-премьер Крыма, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов.

«По времени точно не определить. Но я ожидаю их провокаций в любое время. Конечно, сейчас они задумались, перед ними наши предложения к НАТО и США. Они, хотелось бы надеяться, осознают всю глубину последствий и понимают, что Россия даст ответ на их провокации», - сказал он в интервью газете «Известия».

По словам Георгия Мурадова, напряженности в регионе добавила «Крымская платформа», которая стала «юридическим обоснованием агрессивных действий Запада». Он пояснил, что «это многостраничный документ о том, как разнообразными способами сдерживать развитие России», а также растущее влияние нашей страны на международной арене.

Говоря о возможных провокациях со стороны Украины в новогодние праздники, постпред Крыма сказал, что «если киевская власть хочет своему народу праздники испортить, потому что после их провокации напряжение может резко возрасти во всем регионе, то тем самым она еще раз покажет, как свой народ «любит». Он выразил надежду на то, что «в Киеве подумают, проконсультируются со своими кураторами» и не станут нагнетать обстановку.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении открыть филиалы «Крымской платформы» за границей. А нежелание многих лидеров участвовать в этой инициативе Киева он объяснил «страхом» перед Россией.

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