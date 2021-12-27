В Сингапуре началась вакцинация против коронавируса детей в возрасте от пяти до 12 лет

Минздрав Сингапура одобрил вакцину Pfizer для прививок детям от пяти до 12 лет Фото: REUTERS

В понедельник, 27 декабря, в Сингапуре стартовала вакцинация против коронавируса детей в возрасте от пяти до 12 лет. Об этом сообщил министр образования Чань Чунь Син, уточнив, что первыми прививки препаратом Pfizer получат школьники от девяти до 12 лет.

«С 5 января на вакцинацию будут приглашаться дети в возрасте от шести до восьми лет, на следующий день – все остальные», - добавил Син.

В заявлении сингапурской межведомственной группы по борьбе с распространением COVID-19 отмечается, что «на сегодняшний день представители этой возрастной группы (дети от пят и до 12 лет – прим. ред.) составляют самую большую часть местного общества, которая еще не получила вакцины».

На территории Сингапура открылись 15 специализированных центров, в которых будут прививать до тысячи ребят в день, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Коста-Рика стала первой в мире страной, где ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для детей от пяти до 11 лет.