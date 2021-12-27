Генсек ООН: Миру необходимо готовиться к новым пандемиям

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в преддверии Международного дня противоэпидемической готовности, который отмечается 27 декабря, призвал человечество готовиться к новым пандемией, поскольку коронавирус – не последняя такая проблема, с которой придется столкнуться населению Земли.

«COVID-19 будет не последней пандемией, с которой столкнется человечество. По мере того как мы разрешаем нынешний кризис системы здравоохранения, нам необходимо готовится к следующему», - написал генсек Всемирной организации на своей странице в Twitter.

«В Международный день противоэпидемической готовности давайте уделим этому вопросу внимание и инвестиции, которых он заслуживает», - добавил Антониу Гутерриш.

Напомним, как писал сайт kp.ru, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал все страны готовиться к следующим пандемиям еще в конце июня.

К слову, ранее японский футуролог Мориносукэ Кавагути тоже предрек миру новые пандемии, заявив, что о коронавирусе вскоре все забудут. По его мнению, COVID-19 выявил плохое общее состояние здоровья людей, а также их нежелание менять свой образ жизни.