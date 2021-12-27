Что произошло в ночь на 27 декабря

«КП» – о последних новостях на утро 27 декабря 2021 года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С 2022 года Банк России начнет контролировать все денежные переводы между россиянами, регулятор разослал кредитным организациям новую форму отчетности. Центробанк будет запрашивать информацию обо всех транзакциях между физическими лицами, в том числе персональные данные отправителей и получателей.

Эксперты беседе с kp.ru назвали три простых шага к победе над телефонными мошенниками в России, рассказав, что должны сделать банки, мобильные операторы и полиция, чтобы звонки от аферистов прекратились и они перестали воровать наши деньги.

Тем временем заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева напомнила, что пенсионеры, которые получают выплаты первого числа каждого месяца через отделения Почты России, в декабре получат деньги за январь 2022 года. Она пояснила, что это связано с новогодними и рождественскими праздниками, которые продлятся до 9 января включительно.

С января 2023 года электронные паспорта начнут выдавать в Москве, Подмосковье и Татарстане, об этом сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Чернышенко, уточнив, что системный проект цифрового документа уже готов, проведены технические испытания базовых электронных компонентов — микросхемы и бланка.

Накануне начальник Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова сообщила, что с января 2023 года предполагается внедрить цифровые паспорта в трех пилотных регионах России. По ее словам, на первом этапе электронные паспорта получат не менее 100 тысяч россиян.

Вечером в воскресенье, 26 декабря, из торгового центра «Метрополис» на Ленинградском шоссе эвакуировали людей из-за угрозы взрыва. Посетители ТЦ рассказали, как на выходе из магазина косметики охранник попытался остановить мужчину, который пытался украсть товар. Когда сотрудник охраны предложил подозреваемому пройти с ним для выяснения обстоятельств, неизвестный стал кричать, что у него при себе граната и если его не отпустят, он взорвет ее прямо в торговом центре. В итоге мужчина скрылся. Позже очевидцы описали его внешность, и вскоре злоумышленник был задержан полицией.

Этой ночью в канадском Ред-Дире прошел стартовый матч группового этапа молодежного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею — 2022 между сборными России и Швеции, встреча завершилась победой шведской команды со счетом 6:3. Сайт «КП» – спорт» вел прямую онлайн-трансляцию матча.

Главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн подтвердил, что штамм коронавируса «омикрон» может быть заразен за 2-3 дня до того момента, как болезнь проявилась у человека. Для сравнения, другие штаммы COVID-19 способны передаваться только за деть до того, как человек понимает, что заражен.

К слову, сегодня отмечается Международный день противоэпидемической готовности. Генсек ООН Антониу Гутерриш в преддверии этой даты призвал мир готовиться к новым пандемиям, поскольку коронавирус, по его словам, «будет не последней пандемией, с которой столкнется человечество».

Названы пять самых удивительных достижений медицины в 2021 году: успешная трансплантация человеку почки свиньи, лекарство от синдрома «Бенджамина Баттона», революционное средство от ожирения, приложение Google, которое можно использовать в качестве «доктора по интернету», и первый в мире умный умный имплант – коленный сустав «Persona IQ».

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