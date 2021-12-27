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Политика27 декабря 2021 4:31

Песков заявил, что тело Ленина не планируют выносить из мавзолея

Пресс-секретарь президента отметил, что на повестке дня стоит другие вопросы и проблемы
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос корреспондента ТАСС о возможности выноса тела российского революционера Владимира Ленина из мавзолея.

"Этого вопроса нет на повестке дня, сейчас другая повестка дня, которая изобилует другими вопросами и проблемами", - констатировал пресс-секретарь российского лидера.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин на большой пресс-конфренции заявил, что Украину создал Владимир Ленин.

На вопрос иностранного журналиста о гарантиях ненападения на Украину российский лидер напомнил о требовании России к НАТО не продвигаться дальше на восток.

"А кому Калифорния принадлежала, а Техас? Забыли что ли? Затихли. Замечательно. И мы стараемся не вспоминать, как Украина складывалась. Кто ее создал? Ленин Владимир Ильич", — заявил Путин.