Амурская тигрица Светлая родила еще двоих тигрят в Еврейской автономной области

Тигрята идут за матерью Фото: Кадр видео

В Еврейской автономной области амурская тигрица Светлая в третий раз дала потомство. Она попала в кадр фотоловушки с двумя тигрятами, которым ориентировочно 4-5 месяцев. Об этом сообщает центр "Амурский тигр".

"Предположительным отцом тигрят является тигр Гром, сын Светлой и Бориса из первого помета. В прошлом году Гром "выдавил" Бориса с участка, который прежде они делили, и стал его единоличным властелином, - говорится на сайте организации. - Примечательно, что тигр Гром часто попадает на видео "разговаривающим". На первом же видео с его предположительными малышами мы сразу слышим диалог: малыши ругаются, а мать-тигрица им отвечает".

Как ранее писал сайт kp.ru, тигрица Светлая во второй раз стала мамой в начале 2020 года. У нее родились три тигренка. В объективы фотокамер попали сама тигрица с тремя тигрятами, а также предполагаемый отец семейства – тигр Борис.

Напомним, тигра Бориса выпустили в рамках проекта реинтродукции в 2014 году в Амурской области при участии Президента Владимира Путина. Позже "президентский" тигр перебрался в соседний регион ради любви, создав пару со Светлой, тоже реинтродуцированной тигрицей. В январе 2019 года специалисты проверили местообитания тигриного семейства, и выяснили, что они делят свой охотничий участок с двумя своими же тигрятами из первого выводка.