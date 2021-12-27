Вирусолог Бутенко заявил, что срок окончания пандемии зависит от мутагенности вируса

Вакцинация - один из лучших способов приблизить окончание пандемии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Срок окончания пандемии коронавируса зависит от нескольких факторов, среди которых ключевыми можно назвать изменчивость вируса и уровень коллективного иммунитета. Об этом заявил в интервью газете "Известия" заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Бутенко.

По его словам, коронавирусная инфекция быстро мутирует, и из-за этого может лишиться своей патогенности.

Специалист подчеркнул, что чем большая доля населения приобретет иммунитет, в том числе благодаря вакцинации, тем меньше у инфекции будет шансов размножаться и мутировать. Это ускорит окончание пандемии, заявил Бутенко.

Как ранее писал сайт kp.ru, британские ученые из Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE) выразили оценку, что пандемия коронавирусной инфекции продлится в мире по меньшей мере до 2026 года. Они также отметили необходимость на протяжении всего этого времени проводить вакцинацию и мониторить данных.

По мнению специалистов, указанный срок может увеличиться, если меры по вакцинации от коронавируса и общему сдерживанию распространения инфекции будут недостаточно эффективными.