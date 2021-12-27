Депутат Рады передал нецензурное послание Зеленскому от украинских женщин за их воинский учет

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Украинка показала нецензурный жест в адрес руководства страны, отвечая на вопрос об отношении к решению киевских властей ставить женщин на воинский учет. Видеозапись, снятую во время опроса населения изданием "Страна.ua" опубликовал на своей странице депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.

"После объявленного призыва украинских женщин в армию в связи с возможной российской агрессией они главнокомандующему и министру обороны Украины послание передали и направление указали!", - прокомментировал Кива.

В ролике женщина также подчеркнула, что не собирается с оружием в руках отстаивать имущество бывшего президента Украины Петра Порошенко и нынешнего главы государства Владимира Зеленского.

Как ранее писал сайт kp.ru, на Украине вступил в силу приказ министерства обороны, по которому множество жительниц Незалежной должны будут встать на воинский учет, а значит – в случае необходимости пополнить ряды вооруженных сил.

В перечень входит множество различных сфер, работницы которых должны встать на учет в военкоматах – например, юриспруденция, экономика, издательство, общественное питание и многие другие.

Позднее стало известно, что на воинский учет поставят беременных и женщин, у которых есть маленькие дети. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны страны.