Семью с двумя детьми зарезали в квартире в Канске

На месте происшествия работают криминалисты / Фото: ЧП-Канск

Женщина с двумя детьми и молодой человек обнаружены мертвыми в квартире на улице Эйдемана в Канске. На теле погибших обнаружили множество колото-резанных ранений.

Как сообщает "КП-Красноярск", тела нашла 27 декабря пенсионерка, которая пришла, чтобы помочь внукам собраться в школу. Она и позвонила в полицию.

По одной из версий, к зверскому убийству семейства может быть причастен бывший муж погибшей женщины. Мотив – ревность.

На месте происшествия работают криминалисты. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства трагедии. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии" (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По словам местных жителей, семья въехала в квартиру недавно, и толком познакомиться с новыми соседями не успела. Известно, что детям было 9 и 11 лет. 27 декабря у них должен был быть последний день учебы перед каникулами.