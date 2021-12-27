ФСБ задержала двух участников банды Хаттаба, напавших на Дагестан в 1999 году

ФСБ задержала двоих террористов Фото: архив КП

Федеральная служба безопасности России задержала участников банды Хаттаба, которая совершила нападение на Дагестан в 1999 году. Об этом сообщает пресс-служба Следственного Комитета России.

Уроженцам Ставропольского края Каирбеку Бакиеву и Ильхану Канмурзаеву предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 209 УК РФ, ст. 279 УК РФ, ст. 317 УК РФ (бандитизм, вооруженный мятеж, посягательство на жизнь военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов).

"В середине июля 1999 года указанные лица добровольно вступили в состав банды под общим руководством Басаева и Хаттаба и приняли активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений", - говорится в сообщении СКР.

Напомним, с 7 августа по 24 августа 1999 года Шамиль Басаев с другими террористами общей численностью около тысячи человек устроил налет на Ботлихский район Дагестана.

В результате вооруженного нападения погибли более 280 и пострадали более 800 военнослужащих, правоохранителей и просто мирных жителей.