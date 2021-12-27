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Политика27 декабря 2021 7:20

Глава МВД Великобритании Хайндс назвал Россию и Китай "враждебными" странами

Также министр включил в список Иран и КНДР
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Глава МВД Британии относит Россию к одной из трех наиболее "враждебных стран"

Глава МВД Британии относит Россию к одной из трех наиболее "враждебных стран"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр по вопросам безопасности Великобритании Дэмиан Хайндс включил Россию, Китай и Иран в тройку наиболее "вызывающе враждебных стран, с которыми сталкивается Британия". Соответствующим образом глава МВД Британии ответил на вопрос корреспондента Telegraph.

"Три страны, которые я упомянул, обладают человеческим потенциалом, у них большое присутствие, они могут обеспечивать присутствие в больших масштабах", - подчеркнул Хайндс.

По его словам, под четвертым номером в этот список следует включить КНДР.

Хайндс уточнил, что для определения уровня угрозы необходимо знать примерную численность шпионов и военных, находящихся в боевой готовности, а также количество кибератак и кампаний по дезинформации.

Как ранее писал сайт kp.ru, Великобритания приветствует желание России провести переговоры по безопасности в Европе и ситуации на Украине в январе 2022 года. Об этом заявила министр иностранных дел Соединенного Королевства Элизабет Трасс.

Как отметила глава ведомства, российскому правительству пора "снизить напряженность в своих действиях и приступить к серьезным дискуссиям".