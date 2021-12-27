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Экономика27 декабря 2021 7:47

Путин поручил продолжить ковидные выплаты медикам в 2022 году

Премии за работу в новогодние праздники выплатят в двойном размере
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил правительству России продолжить дополнительные выплаты медикам, которые борются с коронавирусной инфекции. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Кроме того, социальные выплаты будут удвоены для тех, кто работает в новогодние праздники, в том числе 31 декабря. О выполнении поручения президенту необходимо будет доложить до 30 декабря.

Ответственными за своевременное обеспечение указанных выплат назначены премьер-министр Михаил Мишустин, а также главы регионов.

Как ранее писал сайт kp.ru, Владимир Путин во время совещания с членами правительства 14 декабря заявил о том, что медики и социальные работники, которые работают с инфицированными коронавирусом людьми, должны получить «ковидные» надбавки в двойном размере за работу в праздничные новогодние дни.