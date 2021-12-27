Синоптик Тишковец пообещал москвичам скандинавскую еврозиму в Новогоднюю ночь

Москвичей и жителей Подмосковья в ночь с 31 декабря на 1 января ждет облачная погода, местами пройдет слабый снег Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, какой будет погода в Новогоднюю ночь в Москве и Подмосковье. По его словам, жителей этой территории ждет "скандинавская еврозима".

В своем Инстаграм Тишковец рассказал, что в первые дни нового года синоптическая ситуация в Центральной России обусловится влиянием теплого атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном с центром над Скандинавией.

"Это значит, что москвичей и жителей Подмосковья в ночь с 31 декабря на 1 января ждет облачная погода, местами пройдет слабый снег. Температура воздуха в Москве составит -3…-6, по области -2…-7, что на 5 градусов теплее положенного", - сообщил синоптик.

Как отметил Тишковец, погода в Москве и Подмосковье будет соответствовать комфортному морскому климату таких североевропейских столиц, как Осло, Хельсинки или Стокгольм.

"Таким образом, погоду в российской столице в первую январскую ночь можно охарактеризовать как "еврозима скандинавского типа с мягким температурным фоном и глубокими сугробами", - резюмировал эксперт.

Как ранее писал сайт kp.ru, начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, какая погода ждет москвичей в новогодние праздники и непосредственно новогоднюю ночь.