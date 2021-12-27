Депутат Госдумы Фёдоров предложил включить детей от 3 до 14 лет в проект "Пушкинская карта"

В настоящий момент действие программы распространяется на лиц от 14 до 22 лет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Депутат Государственной думы Евгений Фёдоров направил письмо на имя главы Минкультуры Ольги Любимовой с инициативой включить в число получателей льгот по "Пушкинской карте" детей в возрасте от 3 до 14 лет.

"В целях поддержки семей с малолетними детьми, а также реализации государственной политики, направленной на создание условий для всестороннего развития детей, прошу вас оценить целесообразность расширения действия проекта "Пушкинская карта" на граждан в возрасте от трёх до 14 лет", - цитирует текст письма RT.

Парламентарий напомнил, что в настоящий момент действие программы распространяется на лиц от 14 до 22 лет.

Ранее президент России Владимир Путин предложил включить в программу "Пушкинская карта" покупку билетов на сеансы отечественного кино, рассказывают "Известия".

Напомним, с 1 сентября 2021 года в стране начал работать новый инструмент борьбы с бескультурьем и необразованностью - Пушкинская карта для молодежи. Речь идет о специальных картах - находящиеся на них деньги можно будет потратить только на культурные мероприятия.

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