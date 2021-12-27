Шойгу назвал самой эффективной в мире российскую систему предупреждения и ликвидации ЧС

Сергей Шойгу / Фото: Минобороны РФ

Глава Минобороны России Сергей Шойгу уверен, что российская система предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций самая эффективная и мощная в мире. Соответствующее заявление министр сделал во время поздравления, приуроченного ко Дню спасателя, который ежегодно отмечают 27 декабря.

"Хочу обратиться с благодарностью к тем, кто стоял у истоков создания всей системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также нынешним сотрудникам МЧС России, кто сегодня, не жалея сил, своим каждодневным героическим трудом подтверждает ее высокий статус самой эффективной и мощной в мире, способной противостоять любым техногенным и природным угрозам", - подчеркнул Шойгу.

По его словам, российские спасатели сохранили миллионы жизней, ликвидировали тысячи чрезвычайных ситуаций и провели сотни гуманитарных миссий, что красноречиво говорит о смысле этой трудной и опасной работы.

В заключение министр обороны России пожелал спасателям успехов в профессиональной деятельности, крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии и реализации всех планов.

Как ранее писал сайт kp.ru, в преддверии профессионального праздника обозреватель "Комсомольской Правды" Александр Гамов пообщался с врио главы МЧС России Александром Чуприяном.

По его словам, за 11 месяцев 2021 года бойцы МЧС спасли и эвакуировали более 200 тысяч человек из пожаров, из зон чрезвычайных ситуаций. А за 31 год существования этой службы были спасены более 3 миллионов человек.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.