Захарова заявила, что легенда о британском правосудии как о "последнем честном брокере" пошла ко дну

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова Фото: Иван Макеев

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила о падении легенды о британском правосудии. По мнению дипломата, суды Великобритании стали пристрастны и "подсуживают" интересам США.

В качестве примера в своем Телеграм-канале Захарова привела решение Верховного суда Великобритании рассматривать американского оппозиционера венесуэльского происхождения Хуана Гуайдо в качестве временного президента Венесуэлы, а избранного лидера Николаса Мадуро "не считать президентом ни для каких целей".

"Столетиями неимоверными усилиями поддерживавшаяся на плаву легенда о британском правосудии как о «последнем честном брокере» пошла ко дну. Но до дна далеко. Ибо каждый день с него всплывает взвесь, мешая окончательно нащупать твердь. [...] Чаша с американскими гирьками окончательно метнулась вниз после очередного, дцатого волеизъявления венесуэльских граждан, которые все увереннее не избирают Хуана президентом своей страны", - написала Захарова.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Венесуэле назвали экстрадицию Алекса Сааба из Кабо-Верде в США похищением и грубым нарушением прав человека. Об этом говорится в заявлении министра связи и информации страны Фредди Ньаньеса.