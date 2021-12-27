Экс-депутат Рады Мураев предложил НАТО потребовать от России не принимать новые страны в ОДКБ

Евгений Мураев считает, что США готовы заключить соглашение, лишь бы не допустить союза России и Китая Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Взамен на гарантии безопасности России НАТО следует запросить запрет на прием новых членов в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), предложил бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев в эфире телеканала "Наш".

"Я думаю, что будут встречные требования у НАТО, - выразил мнение Мураев. - Такие же, как были у Путина: по нерасширению блока, по неразмещению оружия, отказ от каких-то средств вооружения".

Украинский политик уверен, что Соединенные Штаты заинтересованы в сделке, так как они готовы пойти на многое, чтобы "не допустить союза России с Китаем".

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин в четверг, 23 декабря, заявил, что западные страны должны немедленно дать Москве гарантии безопасности по Европе. По его словам, от этого будет зависеть дальнейшее развитие ситуации на международной арене.