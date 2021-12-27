Первая встреча представителей Турции и Армении по нормализации двусторонних отношений пройдет в Москве

Переговоры пройдут в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о подготовке первой встречи специальных представителей Турции и Армении. О том, что мероприятие готовится, он рассказал в понедельник, 27 декабря, в ходе пресс-конференции по итогам 2021 года.

Как сообщил Мевлют Чавушоглу, первая встреча спецпредставителей Турции и Армении состоится в Москве. Это обусловлено тем, что у Армении есть соответствующее пожелание.

Точная дата мероприятия пока неизвестна. Как пишет ТАСС, Турция рассчитывает на запуск авиарейсов между Стамбулом и Ереваном в ближайшее время.

Как ранее писал сайт kp.ru, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что страна заинтересована в заключении мирного договора с Азербайджаном и начале переговоров по нему. Он отметил, что 28 декабря состоится неформальный саммит глав государств СНГ в Санкт-Петербурге. На его полях Пашинян намерен встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Общение, по его словам, скорее всего будет неформальным.