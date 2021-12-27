В России 27 декабря 2021 выявлено 23 210 случаев заражения коронавирусом

Заболеваемость коронавирусом в России постепенно снижается Фото: REUTERS

В России за минувшие сутки зарегистрировано 23 210 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Такие данные в понедельник, 27 декабря 2021 года, привел Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Как передают в Оперштабе, наибольшее число заразившихся снова выявили в Москве, где ежесуточный прирост составил 2239. Второе место по количеству заболевших занимает Санкт-Петербург с показателем 1834. Тройку замыкает Московская область, где зафиксировали 1616 инфицированных за сутки.

Согласно приведенным данным, за прошедшие 24 часа случаи заражения коронавирусом выявили в 84 российских регионах. При этом из инфицированных около 8% заболевших не имели каких-либо клинических проявлений болезни. Кроме того, за прошедшие сутки полностью выздоровели 33 715 человек, а также зарегистрировали 937 летальных исходов.

Таким образом, по состоянию на понедельник, 27 декабря 2021 года, общее число заразившихся COVID-19 за все время пандемии в России возросло до 10 415 230. Жертвами инфекции стало 305 155 человек, а выздоровели 9 293 486 пациентов.

Как ранее писал сайт kp.ru, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пандемия коронавирусной инфекции закончится, когда уровень антител у населения достигнет 70-75%. По словам Гинцбурга, этого можно добиться, если в течение шести месяцев все население России будет вакцинировано препаратом от коронавируса.