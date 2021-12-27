Заместитель главы МИД Рябков заявил, что предложения России по безопасности услышали по всему миру

Сергей Рябков заявил, что предложения России по безопасности услышали по всему миру. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель главы МИД Сергей Рябков заявил, что российские предложения по безопасности США и странам НАТО – не блеф. Об этом он говорил в интервью журналу «Международная жизнь».

«Когда мы говорим совершенно твердо и определенно, что требуем официального отзыва решения Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, когда мы говорим, что дальнейшее расширение НАТО надо в принципе исключить, когда мы говорим, что инфраструктуру НАТО и разного рода мероприятия, которые являются провокационными для России, надо откатить на позиции, существовавшие на момент подписания основополагающего акта Россия - НАТО 1997 года, мы не блефуем. Это наши реальные предложения. Понимание этого нужно внедрять всеми силами, и мы будем этим заниматься», - сказал он.

По словам заместителя министра иностранных дел РФ, российские предложения были услышаны по всему миру.

«Сейчас мы настаиваем на получении правовых, юридически обязывающих гарантий безопасности, как об этом было заявлено президентом неоднократно... Президента услышали все — и у нас, и за границей, в Вашингтоне, в Киеве, в натовских столицах — где угодно», - сказал Рябков.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что предложения России по безопасности не являются ультимативными.