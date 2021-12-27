Суд приговорил историка Дмитриева к 15 годам колонии

Юрию Дмитриеву ужесточили наказание до 15 лет лишения свободы. Фото: кадр из видео

В понедельник, 27 декабря, в Петрозаводском городском суде прошло заседание по вопросу возможного изменения срока для историка Юрия Дмитриева. В итоге суд признал его виновным в изготовлении детской порнографии, развратных действиях и незаконном хранении части оружия. Дмитриев был приговорен к 15 годам лишения свободы.

Отбывать наказание историк будет в колонии строгого режима. Ранее Дмитриева судили уже трижды, писал сайт kp.ru: один раз оправдав, а дважды дав срок с 3,5 и 13 лет лишения свободы по статье о сексуальном насилии над ребенком.

По данным следствия, Дмитриев неоднократно фотографировал свою приемную дочь обнаженной для изготовления порнографии. Также, считают следователи, историк совершал против девочки насильственные действия сексуального характера.

Еще один эпизод, по которому судили Дмитриева - незаконное хранение оружия. Он имел дома основную часть одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья, конструкция которого была самодельно изменена.

Как ранее писал сайт kp.ru, сам Дмитриев сообщал, что снимал дочку раз в месяц, чтобы следить за ее физическим развитием. Эти кадры, по его словам, он показывал врачам.