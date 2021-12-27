Экономист заявил, что контроль за денежными переводами физлиц не отразится на россиянах Фото: Анастасия Осипова

Председатель совета Союза потребителей финансовых услуг, профессор, доктор экономических наук Игорь Костиков заявил, что контроль со стороны Центробанка за всеми переводами между россиянами вряд ли приведет к серьезным последствиям для клиентов.

"Граждане этого даже не заметят",- пояснил он в беседе с изданием Lenta.ru.

Отмечается, что эта мера приведет к дополнительной нагрузке на банки, так как им придется разрабатывать программное обеспечение и вести дополнительную отчетность.

Профессор ВШЭ, председатель наблюдательного совета Московской биржи Олег Вьюгин заявлял, что это поможет контролировать криптообменники и нелегальное предпринимательство.

"Имеется в виду, что ЦБ будет собирать огромный массив информации переводов и, видимо, с помощью каких-либо методов - возможно, благодаря искусственному интеллекту - будет отлавливать трансакции, которые могут быть похожи на онлайн-казино, например", - отметил эксперт в беседе с Life.ru.

Напомним, утром 27 декабря 2021 года стало известно, что Центробанк России будет запрашивать у банков информацию обо всех денежных переводах граждан, в том числе персональные данные отправителей и получателей средств, передают "Известия".