Лавров о переговорах по гарантиям безопасности: Мы знаем о способности Запада "замотать" неудобные вопросы

Глава МИД РФ Сергей Лавров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал о подготовке к переговорам по гарантиям безопасности. По его словам, на данный момент российская сторона ждет ответа от США.

"Нам известны уже планы американцев, им известны наши планы, в ближайшее время это будет объявлено о составе переговорщиков. Мы всегда готовы к диалогу. Это - такая вещь, безопасность страны", - заявил Лавров в интервью Владимиру Соловьеву в понедельник, 27 декабря.

Как отметил глава МИД, вынесенные Россией на повестку вопросы появились не вчера и требуют быть проговоренными.

"Мы знаем о способности Запада "замотать" неудобные вопросы. Даже не столько на Западе, но и у нас говорят, как же так, нарушены дипломатические связи. Мы дождемся того, что американцы предложат в ответ. И будем безусловно работать, исходя из указаний президента", - заявил Лавров.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал возможность вступления России в НАТО. Дипломат заявил, что не видит для этого никаких предпосылок.