Матвиенко: Россия не готовит военной операции на Украине

Матвиенко заявила, что Россия не собирается и не собиралась нападать на Украину. Фото: Артем КИЛЬКИН

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что у России нет и не было планов нападать на Украину. Матвиенко добавила, что Россия выступает за мирное урегулирование конфликта на востоке Украины и строгое выполнение Минских соглашений.

«Никаких планов нападения на Украину у России не было и нет», - сказала Матвиенко в понедельник, 27 декабря, во время пресс-конференции по итогам осенней сессии 2021 года.

Валентина Матвиенко напомнила о результатах социологических опросов, согласно которым 80 процентов россиян считают украинцев братским народом.

В то же время спикер Совфеда заявила, что граница РФ надежно защищена и у России есть надежный сценарий для любого развития событий.

Также на kp.ru сообщалось, что Валентина Матвиенко раскритиковала нововведения в украинской армии, назвав постановку на воинский учет беременных и женщин с маленькими детьми истерией и деградацией.