Песков прокомментировал идею созвать Совет Россия - НАТО 12 января

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал журналистам идею созвать совет Россия - НАТО 12 января 2021 года.

По его словам, эту дату нельзя называть окончательной, так как это будет "подтверждаться и перепроверяться". Кроме того, предстоит сформировать экспертную делегацию, уточнил официальный представитель Кремля.

"Это будут важные переговоры и весьма, и весьма ответственные, - отметил Песков. - Детали пока дорабатываются по дипломатическим каналам".

Как ранее писал сайт kp.ru, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о предложении провести заседание Совета Россия - НАТО в начале 2022 года.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова подтвердила, что такое предложение поступило.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко рассказал, что сроки, формат и состав делегаций заседания Совета Россия – НАТО находятся на стадии проработки.