Представители российских авиакомпаний анонсировали вынужденное снижение цен на билеты в 2022 году Фото: Мария ЛЕНЦ

Представители российских авиакомпаний рассказали, что цены на авиабилеты по России в 2021 году упали ниже допандемийного 2019-го и могут остаться на таком уровне и в 2022-м. Специалисты отметили, что основные причины падения цен в сильной конкуренции на внутреннем рынке, избыточной провозной емкости и медленно восстанавливающемся спросе.

"Средняя стоимость авиабилетов на внутренние рейсы в целом по стране в 2021 году составляет 5100 рублей в одну сторону, что на 1,6% ниже, чем в 2020-м, и на 15,2% меньше 2019 года", - поделилась с "Известиями" руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова.

Руководитель Центра отраслевой экономики Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина Инна Рыкова заявляла, что цены на авиабилеты сохраняются на уровне 2017 года. По ее мнению, фактически авиакомпании находятся в условиях ниже прогнозируемого уровня инфляции.

При этом россиянам рассказывали, что средняя стоимость керосина за ноябрь выросла более чем на 5%. Это может привести к росту цен на авиабилеты, передает ФАН.

Ранее телеканал "360" передавал, что средняя цена на авиабилеты туда-обратно по России в октябре составила 9,5 тысячи рублей. Она почти не отличается от показателя 2020 года, но на 20% ниже, чем в допандемийный 2019 год.