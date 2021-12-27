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Общество27 декабря 2021 9:53

Матвиенко назвала военной истерией и деградацией воинский учет беременных на Украине

Матвиенко заявила, что Украина деградирует во всех сферах
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Валентина Матвиенко назвала истерией постановку на воинский учет беременных женщин на Украине.

Валентина Матвиенко назвала истерией постановку на воинский учет беременных женщин на Украине.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала истерией постановку на учет беременных и женщин с маленькими детьми на Украине. По словам Матвиенко, Украина деградирует во всех сферах.

«Там абсолютно внутри деградация происходит: в экономике, в социальной защите людей. На Украине объявлена военная мобилизация женщин», - сказала она в понедельник 27 декабря на пресс-конференции по итогам осенней сессии.

Матвиенко отметила, что ни в одной стране мира не практикуют военную мобилизацию женщин в возрасте от 18 до 60 лет.

«Как назвать это, кроме как военной истерией из страхов, которые каждый день даже из утюга, не только из телевидения и радио идут: Россия агрессор, Россия готовится напасть, готовится к войне. Я не знаю ни одной страны мира, где была бы объявлена военная мобилизация женщин, если я не ошибаюсь, вплоть до 60 лет. Но это истерия, это все разыгранный сценарий, а чем объяснять людям все, что происходит там? Нечем», - сказала Матвиенко, комментируя нововведения в украинской армии.

Ранее на kp.ru сообщалось, что на Украине обязали встать на воинский учет женщин в возрасте от 18 до 60 лет, в том числе беременных и имеющих маленьких детей.