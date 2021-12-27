Матвиенко назвала военной истерией и деградацией воинский учет беременных на Украине

Валентина Матвиенко назвала истерией постановку на воинский учет беременных женщин на Украине. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала истерией постановку на учет беременных и женщин с маленькими детьми на Украине. По словам Матвиенко, Украина деградирует во всех сферах.

«Там абсолютно внутри деградация происходит: в экономике, в социальной защите людей. На Украине объявлена военная мобилизация женщин», - сказала она в понедельник 27 декабря на пресс-конференции по итогам осенней сессии.

Матвиенко отметила, что ни в одной стране мира не практикуют военную мобилизацию женщин в возрасте от 18 до 60 лет.

«Как назвать это, кроме как военной истерией из страхов, которые каждый день даже из утюга, не только из телевидения и радио идут: Россия агрессор, Россия готовится напасть, готовится к войне. Я не знаю ни одной страны мира, где была бы объявлена военная мобилизация женщин, если я не ошибаюсь, вплоть до 60 лет. Но это истерия, это все разыгранный сценарий, а чем объяснять людям все, что происходит там? Нечем», - сказала Матвиенко, комментируя нововведения в украинской армии.

Ранее на kp.ru сообщалось, что на Украине обязали встать на воинский учет женщин в возрасте от 18 до 60 лет, в том числе беременных и имеющих маленьких детей.