Песков озвучил суть ежедневной работы администрации президента

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, в чем заключается суть ежедневной работы администрации президента. На соответствующий вопрос официальный представитель Кремля ответил в понедельник, 27 декабря, в ходе очередной пресс-конференции с журналистами.

Как отметил Песков, суть ежедневной работы администрации президента отчасти заключается в подготовке к очередным выборам.

"Подготовка к каждым выборам - это и есть суть ежедневной работы администрации президента и самого президента", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, начал ли Кремль готовиться к президентским выборам 2024 года.

Как ранее писал сайт kp.ru, Президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции в четверг, 23 декабря, заявил, что власти должны думать не о грядущих выборах, а о насущных проблемах. Например, о повышении размера пенсий для россиян.