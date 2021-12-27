Матвиенко заявила, что сенаторы взяли тайм-аут по закону о семейно-бытовом насилии

Валентина Матвиенко заявила, что закон о домашнем насилии в России должен обязательно появиться, но не должен стать поводом для раскола общества. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Валентина Матвиенко заявила, что закон, направленный против семейно-бытового насилия, должен обязательно появиться в России, но пока что сенаторы взяли тайм-аут. Это необходимо было сделать, чтобы найти такой вариант закона, который не приведет к расколу в обществе. Об этом Матвиенко говорила в понедельник 27 декабря на пресс-конференции по итогам осенней сессии.

«Я абсолютный сторонник того, что закон о бытовом насилии обязательно должен быть», - сказала Матвиенко.

Пол словам спикера, на сегодня среди членов Совета Федерации существуют два «непримиримых полюса». Одна группа сенаторов и экспертов считает предусмотренные законопроектом меры против домашнего насилия слишком мягкими, другие, напротив, называют предлагаемые меры попыткой «избыточного вмешательства в семью». В таком виде, в котором законопроект существует сейчас, он может привести к серьезным проблемам, сказала Валентина Матвиенко.

«Если бы мы внесли такой закон, он не станет законом примирения, он станет законом раскола в обществе, он проведет разделительную линию между одними и другими, что не будет способствовать борьбе с этим бесчеловечным явлением. Поэтому мы решили взять паузу. Будем продолжать искать этот компромисс», - сказала она.

Дискуссии о том, являются ли меры предусмотренные законом о домашнем насилии слишком жесткими или наоборот слишком мягкими, идут в РФ давно. Подробнее читайте здесь на kp.ru.