Грузовик со сжиженным газом загорелся на 37-м километре Киевского шоссе

Движение было перекрыто. Фото: кадр видео

На 37 километре Киевского шоссе в понедельник, 27 декабря, произошла авария. Двигавшийся по направлению к Москве грузовик, перевозивший сжиженный газ, загорелся в пути.

Как сообщили в Телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы, по предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.

"Произошло возгорание грузового транспортного средства, перевозящего сжиженный газ. В настоящее время движение по Киевскому шоссе в обоих направлениях перекрыто", - сообщают в пресс-службе ГИБДД.

Отмечается, что на данный момент сотрудники ДПС осуществляют отвод транспорта по Боровскому шоссе. Движение было перекрыто на 150 метров.

С возгоранием продолжают бороться - на место из аэродрома прибыл бронещит. Спасатели пытаются охладить цистерну, но пока безуспешно.

Как ранее писал сайт kp.ru, авария произошла на Мурманском шоссе в Санкт-Петербурге. Вечером в среду, 15 декабря 2021 года, на выезде из города водитель бензовоза не справился с управлением, машину развернуло. Автомобиль врезался в ограждение, пробив его.