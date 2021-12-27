Матвиенко заявила об отсутствии у России планов возрождения СССР

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что у российских властей нет планов по возрождению СССР. Об этом она рассказала в понедельник, 27 декабря, в ходе пресс-конференции по итогам осенней сессии.

"Даже если кто-то захотел, это невозможно, во-первых. Во-вторых, никогда мы не демонстрировали каких-то имперских амбиций", - заявила Матвиенко.

Председатель Совфеда отметила, что распад СССР можно было предотвратить, однако тогдашние руководители не сумели правильно перестроить страну. Упущено было много возможностей, считает Матвиенко, но сейчас "поезд ушел" и возрождения СССР уже не будет.

"Нет у нас таких планов, мы будем жить в мире, согласии, любви и дружбе с нашими соседями, братьями со всех наших союзных государств", - сказала политик.

Как ранее писал сайт kp.ru, бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил о причастности представителей властей Соединенных Штатов Америки к развалу Советского Союза. Еще до развала страны у Кремля имелись данные о том, что политики Запада "потирают руки", наблюдая за проблемами в СССР, отметил бывший политик. А после его распада якобы не скрывали радости.