Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 декабря 2021 10:47

Жители Ростовской области пожаловались на неубранные от снега дороги и пробки

Водители рассказали, что при сильном снегопаде в регионе не везде работает коммунальная техника
ТИХОНОВА Татьяна
КомментироватьОставить комментарий(0)
Жители Ростова пожаловались ан пробки из-за снегопада

Жители Ростова пожаловались ан пробки из-за снегопада

Фото: Иван МАКЕЕВ

После сильного снегопада в Ростове и области, усложнилась ситуация с транспортом. Местные водители жалуются, что на отдельных участках дорог, засыпанных снегом, не видели коммунальной техники, из-за чего образуются длинные пробки.

- По Батайску только одна машина ездила, чистила. Пробки километровые, - заметили местные жители в соцсетях.

- Ростов не готов к зиме. На дорогах — каша, тротуары, остановки, подходы к пешеходным переходам не очищены, - добавили жители донской столицы.

Кроме того, люди просили коммунальные службы почистить и велодорожки. Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

При этом дорожники сообщили, что израсходовали около 3100 тонн противогололедных материалов на трассах Ростовской области. А в донской столице на утро понедельника вывезли уже 1100 тонн снега, израсходовав 1 180 тонны реагентов и пескопасты.

Напомним, в ближайшие дни в Ростовской области также ожидаются снегопады. В донской столице уже выпало больше половины месячной нормы осадков.