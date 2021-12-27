Жители Ростовской области пожаловались на неубранные от снега дороги и пробки

Жители Ростова пожаловались ан пробки из-за снегопада Фото: Иван МАКЕЕВ

После сильного снегопада в Ростове и области, усложнилась ситуация с транспортом. Местные водители жалуются, что на отдельных участках дорог, засыпанных снегом, не видели коммунальной техники, из-за чего образуются длинные пробки.

- По Батайску только одна машина ездила, чистила. Пробки километровые, - заметили местные жители в соцсетях.

- Ростов не готов к зиме. На дорогах — каша, тротуары, остановки, подходы к пешеходным переходам не очищены, - добавили жители донской столицы.

Кроме того, люди просили коммунальные службы почистить и велодорожки. Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

При этом дорожники сообщили, что израсходовали около 3100 тонн противогололедных материалов на трассах Ростовской области. А в донской столице на утро понедельника вывезли уже 1100 тонн снега, израсходовав 1 180 тонны реагентов и пескопасты.

Напомним, в ближайшие дни в Ростовской области также ожидаются снегопады. В донской столице уже выпало больше половины месячной нормы осадков.