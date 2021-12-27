Рябков заявил об опасной тенденции на понижение порога применения ядерного оружия в США

Сергей Рябков Фото: REUTERS

Вашингтон в последние годы демонстрирует опасную тенденцию на понижение порога применения ядерного оружия, в то время как Москва наоборот старается минимизировать число случаев, в которых возможно его использование. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

"Мы в Москве привержены повышению порога применения ядерного оружия, - подчеркнул Рябков. - В США в последние годы наблюдается противоположная тенденция, когда, как представляется, ядерные средства поражения все больше воспринимаются как средство поля боя. Это опасная тенденция".

Замглавы МИД РФ уточнил, что необходимо применить все политико-дипломатические средства, чтобы стабилизировать ситуацию, и предложенные Россией договоры о гарантиях безопасности играют в этом ключевую роль.

Как ранее писал сайт kp.ru, Россия не исключает возможности размещения своего ядерного оружия на территории Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник 20 января.

Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможности размещения ядерного оружия в Белоруссии, отметил, что в случае размещения вооружений альянса НАТО у российских границ возможны различные варианты ответных шагов со стороны РФ.