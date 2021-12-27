Лавров не верит в «новые небывалые санкции» против России

Лавров назвал фантастическим сценарий с введением "новых небывалых санкций" в отношении России. Фото: REUTERS

Сергей Лавров заявил, что не верит в возможность введения Западом против России «новых небывалых санкций». Об этом он сказал в интервью Владимиру Соловьеву в понедельник 27 декабря.

Лавров назвал фантастическим сценарий, при котором РФ может быть полностью отрезана от Запада, а россиянам запретят въезд в западные страны.

«Убежден, что даже если этот фантастический для меня сценарий материализуется в той или иной степени, - что он на сто процентов материализуется, я не верю, - но в той или иной степени, смею вас заверить - мы найдем ответ», - сказал Лавров.

Глава МИД отметил, что в планы России не входит становиться «осажденной крепостью».

«Что мы станем «осажденной крепостью»? Я уверен, что это абсолютно отсутствует в планах российского руководства», - подчеркнул Сергей Лавров.

Ранее Лавров допустил, что Запад хочет спровоцировать «маленькую войну» на Украине, сообщалось на kp.ru.