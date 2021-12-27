Пытавшийся пробраться в Виндзорский замок мужчина заявлял о желании убить королеву Елизавету II

Королева Великобритании Елизавета II Фото: REUTERS

Мужчина, задержанный накануне за попытку пробраться в Виндзорский дворец в Лондоне, до этого заявил своим друзьям о намерении "убить королеву Елизавету II". Видео с угрозами он записал незадолго перед попыткой пробраться в резиденцию, пишет The Sun.

По данным издания, 19-летний мужчина решил совершить преступление в отместку за Амритсарскую бойню, совершенную британскими колониальными войсками в Индии в 1919 году. "На дело" он взял с собой арбалет, однако был задержан на территории поместья задолго до того, как сумел подобраться поближе к замку.

Отмечается, что мужчина был передан медикам для психиатрического обследования.

Как ранее писал сайт kp.ru, 25 декабря на территории Виндзорского замка в Великобритании был задержан вооруженный мужчина. По данным полиции, он пытался пробраться к королеве Елизавете II, которая в этом году празднует Рождество в резиденции британских монархов. В полиции при этом заявили, что задержанный не представляет опасности для общества.