Лавров назвал Зеленского «тяжелым случаем»

Президент Украины Владимир Зеленский - "тяжелый случай", по словам главы МИД России Сергея Лаврова. Фото: REUTERS

Руководитель МИД России Сергей Лавров назвал украинского президента Владимира Зеленского «тяжелым случаем». Так он высказался во время интервью Владимиру Соловьеву в понедельник 27 декабря. Лавров отметил, что западные политики принимают как должное пренебрежительные и оскорбительные высказывания Зеленского о жителях Донбасса.

-«Тяжелый случай, на самом деле. Зеленский шел на выборы в образе Голобородько из «Слуги народа» с прогрессивными принципами, принести мир на Донбасс, этот же Зеленский ничем не отличается от Яценюка. И он назвал жителей республик, про них сказал «нелюди». Сейчас Зеленский, давая одно из своих интервью, отозвался как «особи». А еще достаточно эмоционально он заявил, что если кто-то ощущает себя русским - валите в Россию. И ведь ни один деятель на Западе не прокомментировал это высказывание», - сказал Лавров.

Также Лавров отметил, что Зеленский часто совершает поступки, которые можно назвать «безбашенными».

«Зеленский совершает поступки, которые просто безбашенные очень часто, боятся именно безбашенства, боятся того, что какая-то глупость, об этом все чаще пишут сейчас на Западе, разожжёт конфликт, который, по большому счету, никому не нужен», - сказал глава российского МИД.

Лавров также допустил, что Запад предполагает спровоцировать на Украине «маленькую войну», как сообщалось на kp.ru.