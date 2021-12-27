Президент Татарстана Минниханов заявил о готовности региона исполнять закон о региональной власти

Рустам Минниханов Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Мнение Татарстана не было услышано при принятии закона о региональной власти, но республика как законопослушный регион будет его исполнять, заявил журналистам президент Татарстана Рустам Минниханов в понедельник, 27 декабря.

"Мы должны уметь слушать друг друга, - заявил Минниханов. - Понятно, что закон принят, и мы законопослушные люди. Но так получилось, что наш голос не услышали".

Он уточнил, что принятие законопроекта - это свершившийся факт. Соответственно, Татарстан будет исполнять принятый главой государства закон региональной власти.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об организации публичной власти в субъектах России.

Новый закон исключает норму, по которой глава региона не мог быть избран на этот пост более двух сроков подряд. Теперь число сроков нахождения у власти губернаторов будут определять заксобрания регионов. При этом новый документ сохраняет запрет на использование слова "президент" в названии должности губернатора.