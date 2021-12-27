Матвиенко предложила оценивать мэров по их вкусу и стилю

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила оценивать эффективность мэров и губернаторов сообразно наличию у них вкуса и стиля. Об этом Матвиенко сказала в понедельник 27 декабря во время пресс-конференции.

Матвиенко предлагает ввести в критерии оценки эффективности мэров и губернаторов в развитии городов строку «вкус и стиль». Спикер Совфеда объяснила это тем, что у каждого города должен быть свой стилевой код. Также она высказалась против засилья рекламы в городской среде.

«Я все время, когда приезжаю в регионы, провожу беседы с мэрами, уговариваю, убеждаю, что должен быть свой стиль, что должен быть стилевой код города. Если это вывески - они должны быть одного цвета, уберите всю эту рекламу, всюду завешенную и так далее. Если бы я решала, то при оценке эффективности губернаторов и мэров ввела обязательную строчку – «вкус и стиль». Я понимаю, что это нереалистично, но я бы это сделала», - сказала Матвиенко, объясняя свое предложение.

Валентина Матвиенко добавила, что люди, живущие «в комфортной среде, уютно, в красоте», станут меньше мусорить на улицах и у них повысится уровень местного патриотизма. Также она посоветовала мэрам и губернаторам приглашать для оформления городской среды специалистов и прислушиваться к мнению горожан.

«Надо, первое, любить свой город, второе - не полагаться на свои вкусовые качества, а приглашать специалистов, которые понимают в этой сфере - дизайнеров, архитекторов и так далее, и третье - слушать горожан. Горожане точно любят свой город. Да, бывают разные вкусы и подходы, но это так иногда аляповато, грубо, это все не украшает город», - сказала она.

Ранее Матвиенко заявила об отсутствии у России планов возрождения СССР, как сообщалось на kp.ru.