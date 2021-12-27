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Происшествия27 декабря 2021 11:41

Под Ижевском разбился Ми-2 с людьми на борту

Экстренные службы сообщили о крушении вертолета Ми-2
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)

Вертолет Ми-2 разбился в Удмуртии. Авария произошла под Ижевском в понедельник 27 декабря. Об этом сообщают экстренные службы. На борту потерпевшего крушение вертолета, по предварительной информации, находились три человека.

Крушение произошло около 14.00 недалеко от населенного пункта Чайковский, он расположен в Якшур-Бодьинском районе 80 км от Ижевска. Вертолет Ми-2 проводил обследование нефтепровода, сообщает ТАСС.

По информации РИА Новости, пилот разбившегося вертолета жив, он вышел на связь с экстренными службами. Пилот сообщил, что на борту самолета было два человека.

В МЧС и транспортной прокуратуре подтвердили информацию о жесткой посадке вертолета. Спасатели выехали на место крушения.