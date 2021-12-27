Матвиенко заявила, что НАТО ведет активное "военное освоение" территории Украины

Валентина Матвиенко. Фото: пресс-служба Совфеда

Присутствие военнослужащих стран НАТО на территории Украины – это не что иное, как "военное освоение" территории Северотлантическим альянсом, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на итоговой пресс-конференции в понедельник, 27 декабря.

"Идет активное военное освоение территории Украины, хотя по конституции Украины запрещено размещение иностранных военных баз, - подчеркнула председатель верхней палаты российского парламента. - Называется это по-другому, но на самом деле идет активное военное освоение территории Украины, с которой у России самая протяженная граница".

По словам Матвиенко, такое положение дел, естественно, вызывает озабоченность России, так как НАТО продолжает продвижение к границам страны.

Как ранее писал сайт kp.ru, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Североатлантический альянс "геополитическим проектом по осваиванию земли". Он подчеркнул, что если бы НАТО был оборонительным альянсом, то не стал бы расширяться в восточном направлении.