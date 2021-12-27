Замглавы отдела Ростехнадзора по ядерной безопасности задержан по делу о взятке

Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заместитель главы отдела регулирования безопасности объектов ядерного топливного цикла, ядерных энергетических установок судов и радиационно опасных объектов Ростехнадзора Андрей Лавринович был арестован в понедельник, 27 декабря. Как сообщают в пресс-службе Хамовнического суда Москвы, подозреваемый проходит по делу о взятке.

Отмечается, что также был арестован главный специалист-эксперт этого отдела Кирилл Неволин. Суд избрал в качестве меры пресечения для обоих заключение под стражу.

Лавринович и Неволин подозреваются в причастности к получению взятки группой лиц в крупном размере. Это статья 290 УК РФ. По ней мужчинам может грозить от 7 до 12 лет лишения свободы, пишет ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, во Владивостоке завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника Управления муниципальной собственности. Экс-руководитель обвиняется во взяточничестве. Об этом сообщили в прокуратуре Приморья. Дальнейшим разбирательством займется суд.