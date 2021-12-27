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Общество27 декабря 2021 12:02

Мишустин пообещал 5-летнему мальчику сводить его на кондитерскую фабрику

Российский премьер-министр пообещал исполнить новогоднее желание мальчика из Орловской области
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Премьер-министр Мишустин исполнит желание пятилетнего мальчика, который хочет побывать на кондитерской фабрике.

Премьер-министр Мишустин исполнит желание пятилетнего мальчика, который хочет побывать на кондитерской фабрике.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр правительства России Михаил Мишустин пообещал исполнить новогоднее желание пятилетнего мальчика Миши Спиридонова из Орловской области. Мишустин присоединился к всероссийской акции «Елка желаний». С елки премьер снял красный шарик, на котором было написано желание Миши.

-Замечательная елка желаний! Миша Спиридонов из Орловской области мечтает побывать на кондитерской фабрике. Ты знаешь, Миша, я тоже в детстве всегда думал о кондитерской фабрике, - сказал Мишустин, прочитав желание мальчика.

Премьер рассказал, что в детстве ему нравился мультфильм о приключениях дракончика-сладкоежки на шоколадной фабрике и пообещал не только организовать для пятилетнего Миши визит туда, где делают вкусные шоколадные конфеты, но и по возможности присоединиться к нему.

-У меня был любимый мультфильм «Шоколадный дракончик». И я помню, когда его смотрели, мечтали побывать в тех местах, где делают вкусные шоколадные конфеты. Мы обязательно исполним твое желание и я постараюсь к тебе присоединиться, - сказал Михаил Мишустин.

Ранее на kp.ru сообщалось, что президент РФ Владимир Путин присоединился к акции «Елка желаний». Президент исполнит желание подростка из Подмосковья, который мечтал получить гитару и научиться на ней играть. Путин пообещал не только подарить мальчику гитару, но и организовать его обучение.