Мишустин пообещал 5-летнему мальчику сводить его на кондитерскую фабрику

Премьер-министр Мишустин исполнит желание пятилетнего мальчика, который хочет побывать на кондитерской фабрике. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр правительства России Михаил Мишустин пообещал исполнить новогоднее желание пятилетнего мальчика Миши Спиридонова из Орловской области. Мишустин присоединился к всероссийской акции «Елка желаний». С елки премьер снял красный шарик, на котором было написано желание Миши.

-Замечательная елка желаний! Миша Спиридонов из Орловской области мечтает побывать на кондитерской фабрике. Ты знаешь, Миша, я тоже в детстве всегда думал о кондитерской фабрике, - сказал Мишустин, прочитав желание мальчика.

Премьер рассказал, что в детстве ему нравился мультфильм о приключениях дракончика-сладкоежки на шоколадной фабрике и пообещал не только организовать для пятилетнего Миши визит туда, где делают вкусные шоколадные конфеты, но и по возможности присоединиться к нему.

-У меня был любимый мультфильм «Шоколадный дракончик». И я помню, когда его смотрели, мечтали побывать в тех местах, где делают вкусные шоколадные конфеты. Мы обязательно исполним твое желание и я постараюсь к тебе присоединиться, - сказал Михаил Мишустин.

Ранее на kp.ru сообщалось, что президент РФ Владимир Путин присоединился к акции «Елка желаний». Президент исполнит желание подростка из Подмосковья, который мечтал получить гитару и научиться на ней играть. Путин пообещал не только подарить мальчику гитару, но и организовать его обучение.