Разработчик «Авифавира» заявил об эффективности препарата против штаммов «Дельта» и «Омикрон» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Российский препарат от коронавирусной инфекции «Авифавир» эффективен против штаммов «Дельта» и «Омикрон», заявили в группе компаний «Химрар», являющейся разработчиком средства.

«Группа компаний «Химрар» объявляет о его эффективности против различных штаммов SARS-CoV-2, в том числе «Дельта» и «Омикрон», – сказано на сайте «Химрара».

Как уточняется в сообщении, препарат воздействует на генетически высококонсервативные системы репликации РНК-вирусов, не подверженные мутациям, и полностью блокирует инфекцию.

Напомним, в мае прошлого года Министерство здравоохранения России одобрило первый российский препарат для лечения коронавируса – «Авифавир». Его клиническая эффективность доказана в ходе лабораторных испытаний. Препарат действует не только как блокатор вируса, он способен нарушать механизмы распространения инфекции в организме. Российское лекарство является аналогом японского препарата, созданного для лечения пациентов с гриппом.