Пожарным удалось избежать взрыва грузовика с пропаном на Киевском шоссе в Москве

Горевший на Киевском шоссе в Москве грузовик с пропаном потушен Фото: сайт МЧС

Пожарные потушили горевший на Киевском шоссе в Москве грузовик с пропаном, рассказали журналистам в столичном управлении МЧС.

Открытое горение было ликвидировано в 14:27 по московскому времени, спустя 11 минут пожар был полностью потушен. Взрыва удалось избежать, о пострадавших не сообщается.

Напомним, инцидент произошел в понедельник, 26 декабря, на Киевском шоссе – Там загорелся грузовик пропаном. Из-за пожара пришлось перекрыть движение в обе стороны.

Как писал сайт kp.ru, в августе этого года крупный пожар произошел в складском помещении на западе Москвы. Сообщалось, что склад принадлежит ГБУ «Жилищник». Сотрудникам пожарной службы, прибывшим на место происшествия, пытались попасть внутрь помещения с помощью специнструмента. Также известно, что на складе находились газовые баллоны.