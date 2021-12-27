В Белоруссии обнародовали проект изменений и дополнений в конституцию

Президент Белоруссии может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В Белоруссии обнародован проект изменений и дополнений в конституцию для всенародного обсуждения. В документе, в частности, прописаны условия, на которых президент республики может быть смещен с должности.

Как сообщает агентство БелТА, проект изменений подразумевает, что в конституции будет запрещено финансирование выборов иностранными гражданами и организациями, а Всебелорусское собрание станет высшим представительным органом в стране.

Также в конституции указано, что один и тот же человек может быть президентом страны не более 2 сроков. При этом глава государства может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения Конституции или совершения госизмены, либо другого тяжкого преступления.

Отмечается, что ограничение на число президентских сроков начнет действовать после вступления в должность вновь избранного президента, гласит проект конституции Белоруссии

Как ранее писал сайт kp.ru, Александр Лукашенко предложил привезти в Белоруссию американских астронавтов и заявил, что сумеет их «быстро перевоспитать». Такое заявление он сделал во вторник 21 декабря во Дворце Независимости во время вручения летчику-космонавту Олегу Новицкому ордена Дружбы народов.