Минский суд приговорил россиянина Егора Дудникова к 11 годам заключения Фото: Страница Егора Дудникова во «ВКонтакте»

Минский суд приговорил гражданина России Егора Дудникова к 11 годам лишения свободы за разжигание розни и призывы к захвату власти.

Мужчина будет отбывать свое наказание в колонии усиленного режима. Его обвиняют в разжигании розни, публичных призывах к захвату власти, насильственному изменению конституционного строя и в действиях, направленных на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии.

Напомним, Дудников находится в тюрьме в Беларуси с мая текущего года. Он обвиняется в разжигании группой лиц социальной розни и призывах к действиям, направленным на причинение ущерба национальной безопасности Беларуси с использованием Интернета.

Следователи сообщили, что Дудниковым были сделаны более 50 аудиозаписей с призывами к участию в массовых беспорядках. Также его обвиняли в угрозах в адрес представителей власти. Сообщалось, что Дудников что с декабря 2020 года был администратором Telegram-канала «Отряды гражданской самообороны Беларуси».