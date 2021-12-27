В парках Москвы откроются инфоцентры

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В них москвичи могут подробно узнать о предстоящих мероприятиях. Аналогичные инфоцентры в ближайшее время начнут работать в парках «Битцевский лес», «Кусково» и на двух участках в пойме реки Яузы.

— Они станут важными площадками, на которых мы будем вести прямой и открытый диалог с жителями, — говорит заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников. — Любой желающий сможет получить ответы на все вопросы, касающиеся концепций по каждой из территорий, а также узнать информацию об этапах и сроках проведения работ, оставить обратную связь со своими пожеланиями и предложениями.

На вопросы жителей ответят представители заказчика, а также проектной и подрядной организаций. В инфоцентрах можно будет получить брошюры с описанием работ и иллюстрациями отдельных участков, а также ознакомиться с генеральным планом объекта.

Первые три инфоцентра в парке «Покровское-Стрешнево» расположены около центрального входа в парк в Никольском тупике, на Иваньковском шоссе и напротив дома 8 в 5-м Войковском проезде у входа в парк. До 11 января эти павильоны будут работать по графику два дня через два с 9 до 18 часов. После режим работы может быть скорректирован в зависимости от количества посетителей.