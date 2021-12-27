Фальков считает, что дистанционное обучение не повлияет на кадровый резерв Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Удаленное обучение не отразится на кадровом резерве России, считает министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Как отметил глава Минобрнауки, даже во время пандемии коронавируса вузы внедряли новые программы.

«На кадровом резерве дистант не отразится. Россия богата талантами. Даже в это сложное время вузы внедряли новые программы и держали высокую планку обучения», – заявил он в ходе заседания Совета обучающихся при Министерстве науки и высшего образования РФ.

Фальков отметил, что университеты работают над совершенствованием учебных программ, чтобы вузы могли перестроиться под нужды студентов. Обязательная программа должна остаться для правильного распределения нагрузки, подчеркнул министр.

Как писал сайт kp.ru, ранее в Минобрнауки заявляли, что высшие учебные заведения должны самостоятельно принимать решения по вопросу перевода студентов на дистанционное обучения из-за неблагоприятной обстановки с распространением коронавирусной инфекции.